Казанский Кремль назвал очевидным назначение Файзуллина на должность замглавы Минстроя РФ

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала назначение Ирека Файзуллина на должность первого замглавы Министерства строительства России. Решение премьер-министра Михаила Мишустина она назвала совершенно очевидным.



«Ирек Энварович работает в системе Минстроя Татарстана более 15 лет. Он один из самых опытнейших руководителей в структуре татарстанского правительства. У него всегда были очень хорошие рабочие контакты с федеральным Министерством строительства. Это, безусловно, послужило одной из причин, по которой его пригласили на эту работу», — передает слова Галимовой «Татар-информ».

Кто заменит Файзуллина в Минстрое Татарстана, пока неизвестно. В ближайшее время будет определен и. о. главы ведомства. На посту первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин будет курировать реализацию проектов и программ в сфере государственных услуг в строительстве и разрешительной деятельности министерства.

