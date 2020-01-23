Исполняющий обязанности главы Минстроя Татарстана еще не назначен

В Минстрое Татарстана после назначения Ирека Файзуллина первым замглавы Минстроя РФ еще не назначен исполняющий обязанности министра. Об этом «Реальному времени» сообщил источник в ведомстве.



Напомним, что на посту первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин будет курировать реализацию проектов и программ в сфере государственных услуг в строительстве и разрешительной деятельности министерства. В министерстве также добавили, что «после консультаций с вице-премьером Маратом Хуснуллиным функционал первого заместителя может быть расширен».