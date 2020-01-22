Минимум один из попавших в больницу в Петербурге не болеет китайским коронавирусом

Власти Санкт-Петербурга сообщили, что из двоих человек поступивших в больницу с подозрением на новый коронавирус как минимум один заболел ОРВИ.

«У гражданина Китая диагноз не подтвердился. Результаты обследования россиянина (также госпитализированного в среду после прилета в Петербург из Китая с подозрением на ОРВИ) станут известны завтра», — передает «РИА Новости» слова представителя городского департамента здравоохранения.

Агентство утчняет, что сегодня в Петербурге были госпитализированы два пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сперва сообщалось о гражданине России, попавшем в больницу с рейса из Шанхая. У него были выявлены одышка и температура около 38 градусов.

Также в среду в инфекционную больницу доставили гражданина Китая, прилетевшего в Петербург из Пекина неделю назад.