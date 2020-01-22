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Онколог Стива Джобса назвал принципы жизни в мегаполисе

10:59, 22.01.2020
Онколог Стива Джобса назвал принципы жизни в мегаполисе
Фото: pixabay.com

Основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии, врач-онколог основателя Apple Стива Джобса Дэвид Агус в интервью официальному сайту мэра Москвы назвал правила жизни, которые позволят людям сохранить здоровье в мегаполисе.

Так, он посоветовал больше времени проводить на природе, в лесу или в парке, а также больше двигаться.

«Мы фактически живем за счет мышечных сокращений. Поэтому двигаться для здоровья просто необходимо», — подчеркнул он.

Также врач посоветовал делать получасовые перерывы, соблюдать режим и устраивать постоянные перекусы.

Ранее врач рассказала о самых вредных для сна привычках.

ОбществоМедицина
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