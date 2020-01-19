Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

Сомнолог Алена Гаврилова рассказала, чего не следует делать перед сном, соответствующие советы она дала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание «под телевизор». «Дело в том, что мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию», — пояснила Гаврилова.

Она добавила, что перед сном не следует смотреть остросюжетные фильмы и программы, так как из-за выброса стрессовых гормонов заснуть будет проблематично.

Специалист напомнила, что принимать пищу перед сном также нужно с осторожностью. Она отметила, что не следует переедать, однако ложиться спать голодным тоже не стоит. «Идеальным станет легкий, некалорийный перекус», — рассказала она.

Гаврилова указала, что не рекомендуется употребление кофе или крепкого чая, стимулирующих возбуждение.

При этом сомнолог подчеркнула, что на качество сна негативно воздействует и предшествующая ему интенсивная физическая нагрузка. «Конечно, речь не идет о небольшой прогулке, которая, наоборот, только поможет, а, например, о походе в тренажерный зал непосредственно вечером, за четыре-пять часов до сна», — заключила врач.

Ранее врач-сомнолог Александр Пальман рассказал, сколько часов сна необходимо человеку. По его словам, в среднем человек нуждается в 7—8 часах сна, однако есть так называемые короткоспящие и длинноспящие люди. Для них обычный семичасовой сон будет казаться избыточным или недостаточным.

Периодический недосып можно компенсировать длительным сном в выходные, но такой образ жизни не должен стать регулярным, добавил врач.