Moody's: смена правительства РФ создает неопределенность в экономической политике

Международное рейтинговое агентство Moody's оценило изменения в правительстве России.

Из комментария организации следует, что что «резкая» смена правительства создает «некоторую неопределенность» относительно возможного социально-экономического курса.

«Заявления как президента, так и нового премьер-министра предполагают, что новая администрация будет поддерживать общее направление политики предыдущего правительства, направленное на повышение экономического роста и улучшение социальных показателей при сохранении широкой макроэкономической стабильности», — говорится в документе.

Напомним, что вчера президент России Владимир Путин подписал указ о структуре и составе нового правительства.

Газета «Реальное время» изучила список новичков и старичков в правительстве, в том числе и на предмет их прямой или косвенной связи с Татарстаном.