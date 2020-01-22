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Moody's: смена правительства РФ создает неопределенность в экономической политике

10:29, 22.01.2020
Moody's: смена правительства РФ создает неопределенность в экономической политике
Фото: kremlin.ru

Международное рейтинговое агентство Moody's оценило изменения в правительстве России.

Из комментария организации следует, что что «резкая» смена правительства создает «некоторую неопределенность» относительно возможного социально-экономического курса.

«Заявления как президента, так и нового премьер-министра предполагают, что новая администрация будет поддерживать общее направление политики предыдущего правительства, направленное на повышение экономического роста и улучшение социальных показателей при сохранении широкой макроэкономической стабильности», — говорится в документе.

Напомним, что вчера президент России Владимир Путин подписал указ о структуре и составе нового правительства.

Газета «Реальное время» изучила список новичков и старичков в правительстве, в том числе и на предмет их прямой или косвенной связи с Татарстаном.

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