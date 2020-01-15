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Главе ФНС России Михаилу Мишустину предложили пост премьер-министра

19:20, 15.01.2020
Главе ФНС России Михаилу Мишустину предложили пост премьер-министра
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — передает «РИА Новости» сообщение пресс-службы Кремля.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России вскоре после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В этом послании Путин также предлагал новый порядок формирования правительства страны.

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