Главное к утру: климатическое оружие, челнинский сити-менеджер в Минстрое Татарстана и спасение в Нижнекамске

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 декабря.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев описал свое видение причин аномально теплой зимы, которая наблюдается в России. Народный избранник заявил, что США применяют климатическое оружие, маскируя его под «исследования».



Экс-руководитель исполкома Набережных Челнов Ринат Абдуллин назначен заместителем главы Минстроя РТ.



В Нижнекамске пожарные спасли 13 человек из горящего дома. Среди них была девочка, родившаяся 10 дней назад.



В 2019 году по программе «Социальная ипотека» в Набережных Челнах введены в эксплуатацию пять жилых домов.



Росстат заметил, что 2020 год в России начался с роста стоимости топлива. По данным ведомства, с 1 по 9 января бензин подорожал на 0,1%.

