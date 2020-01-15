Аналитики заметили рост цен на бензин в 2020 году

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Росстат заметил, что 2020 год в России начался с роста стоимости топлива. По данным ведомства, с 1 по 9 января бензин подорожал на 0,1%.

При этом цены на бензин марки Аи-92 и дизель подскочили сразу на 0,2%. Аи-95 и Аи-98 — на 0,1%, передают «Ведомости».

В среднем по России 9 января стоимость литра бензина составляла:

Аи-92 — 42,34 руб.,

Аи-95 — 45,79 руб.,

Аи-98 — 51,86 руб.,

дизель — 48,01 руб.

Отмечается, что динамика роста 2019 года не нарушена. В ушедшем году цены часто подскакивали, а потом снижались. В целом за год бензин в РФ подорожал только на 2%.