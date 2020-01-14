На пожаре в многоэтажке Нижнекамска спасли десятидневную девочку вместе с мамой

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Нижнекамске на пожаре в девятиэтажке с помощью пожарной автолестницы из окна седьмого этажа сняли десятидневную девочку вместе с мамой.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, огнеборцы спускали девочку, держа её на руках и помогали её маме спуститься.

Всего на пожаре спасли 13 человек. По лестничным маршам пожарные провели 8 взрослых и 3 детей. На них надели маски спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и вывели через плотное задымление.

Напомним, сообщение о горении в подъезде жилого многоквартирного дома по улице 30 лет Победы поступило в экстренные службы в 16.27. Горение происходило в комнате на шестом этаже девятиэтажки. Причину пожара и обстоятельства предстоит установить.

Ранее сообщалось, что огнеборцы спасли девять взрослых и четырех детей, среди которых — девятимесячный малыш.

