В 2019 году в Челнах по программе «Социальная ипотека» ввели в эксплуатацию пять домов

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

В 2019 году по программе «Социальная ипотека» в Набережных Челнах введены в эксплуатацию пять жилых домов.

Многоквартирные дома площадью 80 тыс. кв. м расположились в 63-м микрорайоне города. Свои жилищные условия улучшили 1,3 тысячи семей работников бюджетной сферы и работники предприятий, инвестирующих в строительство.

На сегодняшний день очередность по программе «Социальная ипотека» составляет 1,8 тысячи семей.

Замруководителя исполнительного комитета Ильмир Исхаков уточнил, что строительство в 63-м микрорайоне продолжается. Начато строительство двух домов 63/21, 63/23 на 594 квартиры. Планируется, что данные дома будут введены в 2020 году, передает пресс-служба Минстроя РТ.

Ранее Набережные Челны заняли четвертое место в рейтинге моногородов с наиболее благоприятной средой для жизни. Минстрой России дал муниципалитету 202 балла.

