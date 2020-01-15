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Депутат Госдумы назвал причиной теплой зимы климатическое оружие Америки

04:37, 15.01.2020
Депутат Госдумы назвал причиной теплой зимы климатическое оружие Америки
Фото: realnoevremya.ru

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что аномально теплая зима в России может быть из-за применения Америкой климатического оружия.

«Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно, может и такое быть. Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего», — отметил депутат в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Журавлев отметил, что Вашингтон маскирует применение своего оружия под «исследования». По его мнению, резкое изменение климата является катастрофой, к которой стремятся американцы.

Ранее синоптики назвали причиной аномально теплой зимы в России вторжение атлантического воздуха.

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