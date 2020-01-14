Экс-глава исполкома Челнов Ринат Абдуллин назначен замглавой Минстроя Татарстана

Экс-руководитель исполкома Набережных Челнов Ринат Абдуллин назначен заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Абдуллин назначен на новую должность с 10 января 2020 года. Он занимал пост руководителя исполкома Челнов с октября 2015 года.

Напомним, об уходе Абдуллина с поста главы исполкома Автограда стало известно 11 января. СМИ предположили, что новым местом работы станет Минстрой РТ.

