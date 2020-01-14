Нападающий «КАМАЗа» Караев поехал на первый зимний сбор ЦСКА
Сегодня утром ЦСКА отправился в Испанию, где проведет все три зимних сбора.
В список 25 вызванных на сбор игроков вошел нападающий челнинского «КАМАЗа» Давид Караев. Ранее сообщалось, что игрок приглашен в ЦСКА с целью просмотра возможностей футболиста.
В этом сезоне Караев провел 16 матчей в зоне Урал-Поволжье ПФЛ, в которых отметился 11 голами.
Напомним, нападающий стал первым с 1997 года футболистом «КАМАЗа», забившим в ворота московского «Спартака». Это произошло в рамках матча за Кубок России нынешней осенью.СпортФутбол Татарстан
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