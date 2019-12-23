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Игрок «КАМАЗа» Караев поедет на первый зимний сбор с ЦСКА

18:44, 23.12.2019
Игрок «КАМАЗа» Караев поедет на первый зимний сбор с ЦСКА
Фото: vk.com/fckamaz

Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев проведет первый зимний сбор в расположении московского ЦСКА, сообщает Sport24.

Сообщается, что игрок приглашен на сборы с командой с целью просмотра возможностей футболиста.

В этом сезоне Караев провел 16 матчей в зоне Урал-Поволжье ПФЛ, в которых отметился 11 голами.

Напомним, нападающий стал первым с 1997-го года футболистом «КАМАЗа», забившим в ворота московского «Спартака». Это произошло в рамках матча в Кубке России нынешней осенью.

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