Игрок «КАМАЗа» Караев поедет на первый зимний сбор с ЦСКА

Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев проведет первый зимний сбор в расположении московского ЦСКА, сообщает Sport24.

Сообщается, что игрок приглашен на сборы с командой с целью просмотра возможностей футболиста.

В этом сезоне Караев провел 16 матчей в зоне Урал-Поволжье ПФЛ, в которых отметился 11 голами.

Напомним, нападающий стал первым с 1997-го года футболистом «КАМАЗа», забившим в ворота московского «Спартака». Это произошло в рамках матча в Кубке России нынешней осенью.