Автопроизводителей могут оштрафовать на 14,5 млрд евро за вредные выбросы в Европе

13 ведущим автопроизводителям придется заплатить 14,5 млрд евро штрафа за нарушение вступающих в силу в ЕС в 2021 году новых норм средних выбросов CO2 для легковых автомобилей.

По данным PA Consulting, новая норма будет установлена в размере 95 г/км против нынешних 130 г/км.



Так, размер штрафа Volkswagen Group может составить 4,5 млрд евро (32,4% операционной прибыли компании), FCA — 2,5 млрд (49,5% операционной прибыли), Ford — 1,45 млрд (39% операционной прибыли), Renault-Nissan — 1,06 млрд евро (12,4% операционной прибыли).

Ранее немецкая прокуратура оштрафовала компанию Mercedes-Benz Daimler на 870 млн (около $960 млн) за то, что она продала не менее 684 тысяч автомобилей, дооборудованных для мошенничества с выхлопными выбросами.