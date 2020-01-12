Экипаж Николаева, снявшийся с гонки, выйдет на старт седьмого этапа «Дакара»

Фото: "КАМАЗ-Мастер"

Команда «КАМАЗ-мастер» под руководством пилота Эдуарда Николаева возвращается на ралли-марафон «Дакар-2020". Ранее экипаж снялся с гонки из-за поломки техники.

После ремонта команда подала заявку на возвращение в гонку. Информация опубликована в Инстаграме команды.

Уже сегодня, 12 января в 10:28 по московскому времени Николаев выйдет как участник отдельной классификации Dakar Experience. Эта классификация касается участников, сошедших с дистанции. У участников есть право продолжить выступление в отдельном зачете. Право вернуться в гонку есть только один раз.

Ранее Каргинов упрочил лидерство в общем зачете в классе грузовиков.



