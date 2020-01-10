«Дакар-2020». Каргинов выиграл шестой этап и упрочил лидерство в зачете грузовиков
В Саудовской Аравии прошел шестой этап ралли-рейда «Дакар-2020».
На финиш сегодняшнего спецучастка первым приехал экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова. Вторым доехал еще один татарстанский пилот Антон Шибалов, который на 5 минут опередил белоруса Сергея Вязовича, ставшего третьим.
Таким образом, Каргинов упрочил лидерство в общем зачете в классе грузовиков.
«Дакар-2020». Грузовики.
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») 04:56:18
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +4:21
3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +12:32
Общий зачет в классе грузовиков.
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») 25:06:20
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +19:14
3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +36:30.
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