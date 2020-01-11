В США заявили, что видят в России изобретательного и жесткого конкурента

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл заявил в интервью Болгарскому национальному радио, что Штаты видят в России изобретательного и жесткого конкурента.

«Я бы сказал, что Россия является конкурентом, достаточно жестким, иногда изобретательным», — сказал он, отметив, что президент США Дональд Трамп неоднократно выступал «за добрые отношения с Россией» и выстраивание диалога.

Хейл заявил, что США и Россия поддерживают каналы связи по вопросам, связанным с Украиной, Сирией, КНДР, Ближним Востоком, по контролю над вооружениями, двусторонними отношениями, пишет RT.

Ранее Трамп заявил о намерении наладить отношения с Россией. В частности, он имел в виду налаживание торговых отношений.