Трамп высказался о намерении наладить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении наладить отношения с Россией. В частности, он имел ввиде налаживание торговых отношений.

“Я думаю, мы должны быть в состоянии вести торговлю с Россией. Думаю, надо поладить с Россией, когда “охота на ведьм” закончилась”, — передает ТАСС слова американского лидера.

Под “охотой на ведьм” Трамп имел ввиду расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательства российских спецслужб в итоги американских выборов. Трампа подозревали, что он вступил в сговор с Москвой, чтобы выиграть на выборах.