Итоги дня: Минниханов в рейтинге самых «живых» аккаунтов губернаторов РФ, митинги в Абхазии, ГОСТ для снюса

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 9 января.

Президент Татарстана Рустам Минниханов занял второе место в рейтинге самых «живых» аккаунтов губернаторов России в социальных сетях. Его аккаунт набрал 13,6 тыс. баллов. Лидером рейтинга стал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров с показателем 35,9 тыс. баллов. Замкнул тройку губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, набравший 12,2 тыс. баллов.

В Абхазии сторонники оппозиции взяли штурмом здание администрации президента в Сухуми. Их действия уже назвали попыткой государственного переворота.

В России впервые появился ГОСТ для жевательного табака. Он вступил в силу с 1 января 2020 года. В тексте документа прописаны основные требования к упаковке и составляющим изделия. В частности, в состав жевательного табака могут входить глицерин, табачное сырье, пропиленгликоль, пищевая соль и натрий двууглекислый.

В Саудовской Аравии закончился пятый этап ралли-рейда «Дакар-2020». Победителем этапа стал экипаж «КАМАЗ-мастера» во главе с Дмитрием Сотниковым, сообщает пресс-служба гонки. Его напарник по команде Антон Шибалов отстал на 3 минуты, опередив другого татарстанца, Андрея Каргинова, на 9 секунд.

В соцсетях казанцы опубликовали ролик, снятый на песню Тимати «Я еду на джипе». Казанцы приняли челлендж артиста и сняли свою версию клипа на улицах столицы РТ. В ролике группа парней и девушек танцует под песню на парковке Центра семьи «Казан», после чего отправляется на «покатушки» по «Миллениуму». Автомобили ездили змейкой, а одна из участниц клипа проехалась в открытом багажнике авто. Не все казанцы оценили творчество. Некоторые возмутились «покатушками» на дорогах общего пользования и призвали сотрудников ГИБДД обратить внимание на подобное творчество.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев снизил для резидентов ТОСЭР «Набережные Челны» требования по объему инвестиций с 50 миллионов рублей до 20.



Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах за неоплаченный проезд по платным трассам. Для легковых автомобилей он составит 2 500 рублей, для грузовиков и автобусов — 5 тыс. рублей. Если же проезд будет оплачен в течение 60 дней, то штраф будет отменен.