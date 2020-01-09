В соцсетях возмущены съемками клипа на песню Тимати на дорогах Казани

Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях казанцы опубликовали ролик, снятый на песню Тимати «Я еду на джипе». Казанцы приняли челлендж артиста и сняли свою версию клипа на улицах столицы РТ.

В ролике группа парней и девушек танцует под песню на парковке Центра семьи «Казан», после чего отправляется на «покатушки» по «Миллениуму». Автомобили ездили змейкой, а одна из участниц клипа проехалась в открытом багажнике авто.

«Приняли участие в челлендже от Тимати и сделали крутой ролик для вас. Приятного всем просмотра! Те, кто из-за нас тогда встал в пробку, прошу извинить! Это было ради искусства», — написал автор ролика (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Не все казанцы оценили творчество. Некоторые возмутились «покатушками» на дорогах общего пользования и призвали сотрудников ГИБДД обратить внимание на подобное творчество. Однако стоит отметить, что на кадрах присутствует машина с наклейкой «ДПС», а сами создатели видео поблагодарили ГИБДД за проведение съемок. Вероятнее всего, клип сняли по согласованию с полицейскими.