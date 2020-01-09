«Дакар-2020». Сотников выиграл пятый этап, Каргинов укрепил лидерство в общем зачете
В Саудовской Аравии закончился пятый этап ралли-рейда «Дакар-2020». Победителем этапа стал экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым, сообщает пресс-служба гонки.
Его напарник по команде Антон Шибалов отстал на 3 минуты, опередив другого татарстанца Андрея Каргинова на 9 секунд.
В общем зачете все осталось без изменений. Каргинов из «КАМАЗ-мастер» укрепил лидерство, увеличив отрыв от белорусского гонщика Сергея Вязовича.
Напомним, по ходу пятого этапа экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева остановился после 163 км спецучастка из-за поломки двигателя.
«Дакар-2020». Грузовики.
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») 04:12:04
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +3:06
3. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +3:15
Общий зачетов в классе грузовиков.
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») 20:10:02
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +14:53
3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +23:58
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