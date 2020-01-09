«Дакар-2020». Сотников выиграл пятый этап, Каргинов укрепил лидерство в общем зачете

В Саудовской Аравии закончился пятый этап ралли-рейда «Дакар-2020». Победителем этапа стал экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым, сообщает пресс-служба гонки.

Его напарник по команде Антон Шибалов отстал на 3 минуты, опередив другого татарстанца Андрея Каргинова на 9 секунд.

В общем зачете все осталось без изменений. Каргинов из «КАМАЗ-мастер» укрепил лидерство, увеличив отрыв от белорусского гонщика Сергея Вязовича.

Напомним, по ходу пятого этапа экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева остановился после 163 км спецучастка из-за поломки двигателя.

«Дакар-2020». Грузовики.



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») 04:12:04

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +3:06

3. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +3:15

Общий зачетов в классе грузовиков.

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») 20:10:02

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +14:53

3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +23:58