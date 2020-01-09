В России могут появиться штрафы за неоплаченный проезд по платным трассам

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах за неоплаченный проезд по платным трассам.

Сейчас водитель перед проездом по дороге должен остановиться на пункте взимания платы, из‑за чего возникают заторы и снижается эффективность. По этому планруется внедрение системы «free-flow», которая исключает создание классических пунктов взимания платы, в результате дорога становится безбарьерной, а удобство ее использования возрастает. Однако эта система предусматривает не предоплату, а постоплату, и «необходим эффективный и простой механизм, предотвращающий бесплатный проезд», передает пресс-служа Госдумы.

Первую в России систему «free-flow» планируется ввести на Центральной кольцевой автомобильной дороге Московской области. Несмотря на очевидные преимущества данной системы, действующее законодательство не позволяет начать ее внедрение. Для этого предполагается ввести штраф за неуплату для легковых автомобилей он составит 2 500 рублей, для грузовиков и автобусов — 5 тыс. рублей. Если же проезд будет оплачен в течение 60 дней, то штраф будет отменен.

Ранее сообщалось, что строительство платной автотрассы Москва — Нижний Новгород — Казань начнется уже в 2020 году. Первый этап свяжет столицу России и Владимир. Расчетная скорость движения по новой платной трассе составит 120 км/ч.