Медведев снизил пороги вхождения в ТОСЭР Челнов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев снизил для резидентов ТОСЭР «Набережные Челны» требования по объему инвестиций с 50 миллионов рублей до 20.

Согласно документу, резиденты территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) «Набережные Челны» теперь могут иметь 20 миллионов рублей инвестиций, а количество персонала сократилось с 30 до 15 человек.

По новым требованиям резидентами могут стать разработчики компьютерного программного обеспечения и предприниматели, занятые в области информационных технологий. Для них требования по объему инвестиций составили до 2,5 млн рублей при создании 10 рабочих мест, сообщил куратор челнинской ТОСЭР Эльдар Тимергалиев.

Ранее сообщалось, что резиденты ТОСЭР Челнов инвестировали в экономику города более 15 млрд рублей и создали более 5 тыс. рабочих мест.