В России впервые приняли ГОСТ для жевательного табака

В России впервые появился ГОСТ для жевательного табака. Он вступил в силу с 1 января 2020 года.

В тексте документа прописаны основные требования к упаковке и составляющим изделия. В частности, в состав жевательного табака могут входить глицерин, табачное сырье, пропиленглиголь, пищевая соль и натрий двууглекислый.

Помимо этого, на упаковке должна быть информация об изготовителе и составе, а также маркировка «18+». Также должна быть предупредительная надпись о вреде табачного изделия «Это табачное изделие вредит вашему здоровью», передает RT.

Как объяснили информагентству во Всероссийском НИИ табака, махорки и табачных изделий (организация-разработчик стандарта), целью ГОСТа является зафиксировать отличие жевательного табака от снюса.

Ранее сообщалось, что в Татарстане Роспотребнадзор в результате проверок изъял из магазинов более 35 кг снюса.

