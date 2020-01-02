Трое жителей Татарстана выиграли по миллиону в лотерею
Пресс-служба «Столото» опубликовала итоги новогоднего розыгрыша. Выяснилось, что среди победителей есть трое жителей Татарстана.
Кроме разыгранного одного миллиарда рублей, который выиграл житель Москвы, также были разыграны 105 призов по миллиону рублей. Несколько участников разделили по миллиону, среди них трое жителей Татарстана, передает «Татар-информ».
Ранее бренд «Столото» сообщил, что москвич выиграл 1 млрд рублей в лотерею «Русское лото».Общество Татарстан
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