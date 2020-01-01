«Столото»: житель Мосвы выиграл в лотерею 1 млрд рублей

Бренд «Столото» сообщил, что москвич выиграл 1 млрд рублей в лотерею «Русское лото». Розыгрыш «Новогодний миллиард» проводился 1 января.

Победитель купил лотерейный билет за 100 рублей, сообщает пресс-служба «Столото». Выигрышной оказалась комбинация 85-17-29-69-7-22-19.

В России впервые такая крупная сумма досталась одному участнику. В праздничном тираже, который состоялся сегодня днем, приняли участие более 53 млн билетов.

Телеканал НТВ, в эфире которого разыгрывался джек-пот, отметил, что 82% билетов были приобретены в бумажном виде.