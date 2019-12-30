В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и обычных россиян

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан.

Так он прокомментировал инициативу депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова, который предложил ввести правила поведения чиновников на корпоративах.



«Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране. Вот это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан. А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать — это надо оставить на потом. Надо думать о главном», — цитирует Нилова агентство городских новостей «Москва».

Ранее Минфин может потратить около 5 млрд рублей на выплаты увольняемым чиновникам.