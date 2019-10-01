Минфин может потратить около 5 млрд рублей на выплаты увольняемым чиновникам

Министерство финансов России планирует выплатить 4,8 млрд рублей в качестве компенсаций увольняемым чиновникам за 3 года.

Средняя зарплата федерального чиновника, по данным Росстата, в прошлом году составила примерно 127 тыс рублей. При сокращении сотрудникам выплачивается компенсация в размере трех окладов, а значит, до 2022 года могут быть уволены около 13 тыс. госслужащих, согласно расчетам замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа AKRA Дмитрия Куликова, передают «Известия».

Ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов пообещал сократить количество чиновников в следующем году. Позже в Минфине РФ рассказали о готовящейся реформе госуправления, которая должна сэкономить стране до 100 млрд рублей в год. В рамках этой реформы планируется сократить численность госслужащих.

