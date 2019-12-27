Итоги дня: авиакатастрофа в Казахстане, снег в Казани и главный автоинспектор Нижнекамска

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 27 декабря.

В Казахстане самолет авиакомпании Bek Air рухнул почти сразу после взлета. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Сообщается, что после взлета самолет начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и протаранил двухэтажное здание. По последним данным, в результате катастрофы погибли 12 человек, 49 госпитализированы.



Специалист КФУ рассказал, стоит ли ожидать снегопад в новогоднюю ночь. По его словам, в последние ночи года выпадет много снега.



В Казани арестовали замначальника отдела ГИБДД УВД по Нижнекамскому району Ильдара Гатина. Суд арестовал полицейского до 24 февраля 2020 года.



Жители Казани пожаловались на высокие цены в снежной деревне у главной городской елки. Взрослый билет стоит 600 рублей, детский — 300.



В ОЭЗ «Алабуга» появятся еще три резидента. Например, компания «Карбоформ» планирует вложить 1,3 млрд рублей в строительство завода по производству синтетических смол.

