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В КФУ рассказали, ждать ли в Казани снега на Новый год

11:29, 27.12.2019
В КФУ рассказали, ждать ли в Казани снега на Новый год
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказал, стоит ли ждать казанцам снег на Новый год.

«Последние дни жителей интересовал снег. Появилась шутка «снег не трогать — это на Новый год», — рассказал спикер.

Аухадеев уточнил, что сейчас снежный покров составляет 6 см. Эксперт привел в пример 1982, 1990 и 2008 годы, когда 27 декабря снега не было или его покров составлял 6 см, но 31 декабря количество осадков значительно увеличилось.

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в ночь с 30 на 31 декабря и с 31 декабря на 1 января ожидаются большие снегопады.

Общество Татарстан
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