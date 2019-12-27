В КФУ рассказали, ждать ли в Казани снега на Новый год

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказал, стоит ли ждать казанцам снег на Новый год.

«Последние дни жителей интересовал снег. Появилась шутка «снег не трогать — это на Новый год», — рассказал спикер.

Аухадеев уточнил, что сейчас снежный покров составляет 6 см. Эксперт привел в пример 1982, 1990 и 2008 годы, когда 27 декабря снега не было или его покров составлял 6 см, но 31 декабря количество осадков значительно увеличилось.

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в ночь с 30 на 31 декабря и с 31 декабря на 1 января ожидаются большие снегопады.