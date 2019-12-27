Казанцы возмущены ценами на вход в снежную деревню возле «Чаши»

Фото: соцсети

Снежная деревня возле Центра семьи «Казан», где расположена главная новогодняя площадка, возмутила казанцев своими ценами. Если в ледовый городок можно зайти бесплатно, то прайс снежной деревни сложно назвать доступным.

Так, взрослый вход в снежную деревню стоит 600 рублей. За 300 рублей могут пройти дети до 7 лет и пенсионеры. Таким образом, для семьи из четырех человек прогулка обойдется минимум в 1 800 рублей.

Пользователи соцсети опубликовали фотографии пустующей снежной деревни. Причина тому, по мнению пользователя, — высокие цены за вход.

Как сообщает РБК со ссылкой на мэрию Казани, снежная деревня — это коммерческий проект. Прогуляться бесплатно можно в ледовом городке. Ледовый городок состоит из пяти ледовых скоростных горок, ледяных скульптур Деда Мороза и Снегурочки, «Трона», «Дракона», «Ледяных кристаллов», лабиринта, панно «Тантамарески» и «Городка».

Напомним, что вчера у Центра семьи «Казан» открылась главная елка столицы Татарстана.

