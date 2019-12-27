В Татарстане одобрили три инвестиционных проекта для реализации на ОЭЗ «Алабуга»

В особой экономической зоне «Алабуга» будут реализованы три новых инвестиционных проекта. Их одобрили на заседании экспертного совета ОЭЗ под председательством президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Так, компания «Карбоформ» планирует строительство завода по производству синтетических смол, а также карбамидоформальдегидного концентрата и формалина. Общий объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей. Будет создано 100 рабочих мест.

Проект «Экопак» предполагает размещение производства биоразлагаемой одноразовой посуды из формованного целлюлозного волокна. Общий объем инвестиций составит 188,9 млн рублей, численность сотрудников — 30 человек. Производство компания планирует разместить на территории индустриального парка «Синергия-2».

Третий проект предлагает «АСЛ Холдинг». Компания намерена начать производство и разработку энергоэффективных высокоспециализированных систем вентиляции и кондиционирования с объемом инвестиций 145 млн рублей. В планах у предприятия создать 52 рабочих места.

Кроме того, на заседании наблюдательного совета резиденты ОЭЗ «Алабуга» выступили с информацией о расширении производств. Компания «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» увеличила ассортиментную линейку производимой продукции. «Форд Соллерс Елабуга» объявил об организации производства автомобилей «Аурус» на площадях действующего завода, передает пресс-служба Минстроя РТ.

Ранее сообщалось, что экспертный совет Фонда развития промышленности на итоговом заседании одобрил займы для реализации проектов в Татарстане.

