Татарстан в 2020 году надеется получить еще больше финансирования нацпроектов

В 2020 году Татарстан планирует получить больше средств на реализацию нацпроектов, чем в 2019. Об этом заявил председатель Комитета экономического развития исполкома Казани Артур Валиахметов на «деловом понедельнике».

Валиахметов отметил, что в 2019 году часть нацпроектов была профинансирована не полностью. Неперечисленные деньги добавят в наступающем году. Речь идет примерно о 5% средств, поэтому сумма окажется больше.

Ранее в Казани 13 предприятий попали в нацпроект по повышению уровня производительности труда.