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Татарстан в 2020 году надеется получить еще больше финансирования нацпроектов

13:03, 23.12.2019
Татарстан в 2020 году надеется получить еще больше финансирования нацпроектов
Фото: kzn.ru (архив)

В 2020 году Татарстан планирует получить больше средств на реализацию нацпроектов, чем в 2019. Об этом заявил председатель Комитета экономического развития исполкома Казани Артур Валиахметов на «деловом понедельнике».

Валиахметов отметил, что в 2019 году часть нацпроектов была профинансирована не полностью. Неперечисленные деньги добавят в наступающем году. Речь идет примерно о 5% средств, поэтому сумма окажется больше.

Ранее в Казани 13 предприятий попали в нацпроект по повышению уровня производительности труда.

Общество Татарстан
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