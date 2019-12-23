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В Казани 13 предприятий попали в нацпроект по повышению уровня производительности труда

12:01, 23.12.2019
В Казани 13 предприятий попали в нацпроект по повышению уровня производительности труда
Фото: kzn.ru

Из 30 казанских предприятий, подавших заявки на участие в проекте «Системные меры по повышению производительности труда», 13 вошли в национальный проект.

В 2019 году МУП «Метроэлектротранс», «Горводзеленхоз» и еще 11 казанских предприятий подписали соглашения по участию в национальном проекте по повышению производительности труда. Таким образом, в нацпроекте участвует 21 казанское предприятие, передает портал мэрии Казани.

Национальный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» направлен на поддержание текущего уровня занятости работников казанских предприятий. В 2019 году на эти цели было выделено свыше 20 млн руб.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий.

Общество Татарстан
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