В Казани 13 предприятий попали в нацпроект по повышению уровня производительности труда

Из 30 казанских предприятий, подавших заявки на участие в проекте «Системные меры по повышению производительности труда», 13 вошли в национальный проект.

В 2019 году МУП «Метроэлектротранс», «Горводзеленхоз» и еще 11 казанских предприятий подписали соглашения по участию в национальном проекте по повышению производительности труда. Таким образом, в нацпроекте участвует 21 казанское предприятие, передает портал мэрии Казани.

Национальный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» направлен на поддержание текущего уровня занятости работников казанских предприятий. В 2019 году на эти цели было выделено свыше 20 млн руб.

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