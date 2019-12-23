Главное за выходные: подорожание проезда в автобусе, пожар на заводе в Башкирии и нюансы выходного 31 декабря

Госкомитет РТ по тарифам одобрил повышение стоимости проезда в общественном транспорте Казани. С 1 января 2020 года платить придется по 30 рублей.

Возможность повысить цену на билеты получат и автобусы, и троллейбусы, и трамваи.

В соответствующем постановлении комитета отмечается, что в 30 рублей поездка обойдется при оплате наличными. По привычной транспортной карте с фиксированной суммой на счету проезд будет стоить 27 рублей. По карте, рассчитанной на определенное количество поездок, тариф составит 20 рублей.

В воскресенье утром в Уфе произошел пожар на АО «Опытный завод Нефтехим». Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Следственные органы начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», сообщили в пресс-службе ведомства.



В субботу вечером в Лаишевском районе РТ произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии погиб один человек.

По данным ГИБДД, 21 декабря около 17.00 автомобиль «Газель 3009А» выехал на встречную полосу трассы Казань — Оренбург. Он столкнулся с Lada Kalina, которую отбросило на ВАЗ-21140.

Далее «Газель» врезалась в Lada Granta, в нее же въехала Toyota Corolla, двигавшаяся следом.



В Министерстве труда Татарстана сообщили, что перенос рабочего дня с 31 декабря 2019 года на 28 декабря должен осуществляться с письменного согласия сотрудников организации.

Помимо этого, в ведомстве уточнили, что продолжительность рабочего дня 28 декабря сокращается на один час.

Согласно распоряжению, подписанному президентом РТ Рустамом Миннихановым, перенос рабочего дня на выходной должен проходить с учетом статей 113 и 153 ТК РФ. То есть привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, сообщили в пресс-службе Минтруда.



В субботу утром в Дербышках произошел пожар. Из-за возгорания в квартире пожарным пришлось эвакуировать 43 человека, в том числе шестерых детей.

Сообщение поступило в 9.50, передает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Сильный едкий дым распространился по подъезду пятиэтажного дома по ул. Мира, 1.

Пожар был локализован в 10.10, а ликвидирован в 10.23. Его площадь составила 35 кв. метров.