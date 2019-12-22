Новости происшествий

10:44 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане при столкновении пяти автомобилей погиб человек

09:36, 22.12.2019
В Татарстане при столкновении пяти автомобилей погиб человек
Фото: realnoevremya.ru

В субботу вечером в Лаишевском районе РТ произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии погиб один человек.

По данным ГИБДД, 21 декабря около 17:00 автомобиль «Газель 3009А» выехал на встречную полосу трассы Казань — Оренбург. Он столкнулся с Lada Kalina, который отбросило на ВАЗ-21140.

Далее «Газель» врезалась в Lada Granta, в нее же въехала Toyota Corolla, двигавшаяся следом.

В результате водитель Lada Granta скончался на месте аварии. Две пассажирки автомобиля были госпитализированы. Также в РКБ был доставлен водитель Lada Kalina.

В автоинспекции подчеркивают, что обстоятельства аварии устанавливаются.

ПроисшествияАвто Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров