В Татарстане при столкновении пяти автомобилей погиб человек

В субботу вечером в Лаишевском районе РТ произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии погиб один человек.

По данным ГИБДД, 21 декабря около 17:00 автомобиль «Газель 3009А» выехал на встречную полосу трассы Казань — Оренбург. Он столкнулся с Lada Kalina, который отбросило на ВАЗ-21140.

Далее «Газель» врезалась в Lada Granta, в нее же въехала Toyota Corolla, двигавшаяся следом.

В результате водитель Lada Granta скончался на месте аварии. Две пассажирки автомобиля были госпитализированы. Также в РКБ был доставлен водитель Lada Kalina.

В автоинспекции подчеркивают, что обстоятельства аварии устанавливаются.