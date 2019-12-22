Следком Башкирии начал проверку после пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

Следственный комитет Башкирии начал проверку по факту пожара на уфимском АО «Опытный завод Нефтехим».

Следственные органы начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи регионального управления СК России, а также сотрудники МЧС, МВД и госкомитета Башкирии по ЧС. Изъята вся необходимая документация, опрашиваются сотрудники завода.

Ранее сообщалось, что открытое горение было ликвидировано в 12.50 по местному времени, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РБ. К тушению привлекались 140 человек, на место выезжал начальник главка МЧС.

Напомним, что пожар начался на предприятии сегодня утром. Его площадь достигла 2 000 кв.

