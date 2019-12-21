В Казани из-за пожара в квартире пришлось эвакуировать 43 человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РИТ

В субботу утром в Дербышках произошел пожар. Из-за загоревшейся квартиры пожарным пришлось эвакуировать 43 человека, в том числе шесть детей.

Сообщение поступило в 9.50, передает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Сильный едкий дым распространился по подъезду пятиэтажного дома по ул. Мира, 1.

Пожар был локализован в 10.10, а ликвидирован в 10.23. Его площадь составила 35 кв. метров.

Пострадавших нет. Специалисты выясняют, из-за чего распространился огонь.