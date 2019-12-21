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Hollywood Reporter назвал худшие фильмы уходящего года

20:56, 21.12.2019
Hollywood Reporter назвал худшие фильмы уходящего года
Фото: pixabay.com

Критики Hollywood Reporter назвали десять худших лент 2019 года.

Так, первые три места заняли мультфильм «Стражи Арктики», экранизация мюзикла «Кошки» и фильм «Темный Феникс», который является очередной частью франшизы про людей Икс.

Четвертое место досталось детективному фильму «Домино», пятое — «Фанату» с Джоном Траволтой.

Замыкают десятку «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Спокойствие» и «Бок о бок», в котором вновь можно увидеть Джона Траволту.

Ранее были названы самые ожидаемые фильмы 2020 года.

ОбществоКультура
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