Стали известны самые ожидаемые фильмы 2020 года по версии IMDb
Сайт IMDb опубликовал список самых ожидаемых новинок 2020 года.
В тройке оказались «Хищные птицы», «Соник в кино» и «Топ Ган: Мэверик».
Четвертое и пятое места поделили «Не время умирать» и «Черная вдова» соответственно.
Также в списке оказались «Мулан», «Чудо-женщина: 1984», «Дюна», «King’s Man: Начало», «Форсаж 9», сообщает Screen Rant.
Ранее сообщалось, что фильм Кантемира Балагова «Дылда» включили в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» (ранее — «Лучший фильм на иностранном языке»).
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