Руслан Нигматуллин: «Слуцкий способен дать результат с «Рубином», это будет выгодно всем»

Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал слухи о назначении Леонида Слуцкого главным тренером казанского «Рубина».

«Я думаю, что это будет очень интересно и очень любопытно. Для Слуцкого — это новый вызов внутри России: возвращение в Премьер-лигу. Для «Рубина» — это очень хороший, качественный тренер, который может дать результат.

Считаю, что от этого перехода должны выиграть все: и тренер, и клуб, и болельщики. Надеюсь, что у Слуцкого в Казани все получится и со временем он сможет вернуть «Рубин» в число лидеров отечественного футбола», — заявил Нигматуллин.

Напомним, сегодня казанский клуб объявил о расторжении контракта с тренерским штабом Романа Шаронова. В своих соцсетях пресс-служба «Рубина» опубликовала гиф-картинку с креслом-качалкой, которая ассоциируется прежде всего со Слуцким.

В «Реальном времени» вышел материал о плюсах и минусах назначения Слуцкого в казанский клуб.