Главное к утру: пожар на складе, новый ресурсный центр и Дед Мороз против WADA

В Нижнекамске построят ресурсный центр за 137 млн рублей. Сейчас в Нижнекамске работает два ресурсных центра, третий готовится к открытию в рамках программы «Молодые профессионалы».

Всего в России в этом сегменте действует десять направлений, в восемь из них включен Нижнекамск. Например, по программе «Точка роста» открылись базы для современных кружков в школах Большого Афанасово и Красного Ключа.



В Казани на складе в Авиастроительном районе произошел пожар. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 22.07. Предположительно, возгорание произошло в здании склада мебельной фабрики в одном из корпусов на Короленко, 120.



Пожарные ПСЧ №5 выехали на место по второй категории сложности, по прибытию на место категория сложности пожара была повышена до третьей. Из здания шел густой черный дым. Площадь склада порядка 5 тыс. кв. метров, передает пресс-служба МЧС по РТ





Жильцы нового жилого комплекса заселились в дома без отопления и воды. Дом компания «Паритет» сдала еще в октябре. Сейчас в комплексе единственный постоянный житель — Ильсияр Валиахметова. Для того, чтобы купить жилье в новом комплексе, 71-летняя пенсионерка продала квартиру в Казани.



Казани предложили присвоить звание «Город трудовой доблести». Заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов считает, что Казань подходит по всем параметрам, которые предлагаются для присвоения столь высокого звания.

Так, Сабитов напомнил, что во время Великой Отечественной войны в Казани работало множество предприятий оборонного значения, было произведено более 10 тысяч самолетов, а также большое количество боеприпасов.



Дед Мороз пообещал помочь российским спортсменам в борьбе с WADA. Дед Мороз из Великого Устюга обещал поддержать российских спортсменов, которых коснется решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отстранению России от участия в крупных турнирах.

«Все, что в моих волшебных силах, я постараюсь сделать, но я всегда болею за честный, достойный спорт. Кто что заслужил, так оно и будет», — сказал Дед Мороз на пресс-конференции.