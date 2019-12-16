Казани предложили присвоить звание «Город трудовой доблести»

Заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов предложил присвоить Казани звание «Город трудовой доблести».

По его мнению, Казань подходит по всем параметрам, которые предлагаются для присвоения столь высокого звания.

Так Сабитов напомнил, что во время Великой Отечественной войны в Казани работало множество предприятий оборонного значения, было произведено более 10 тыс. самолетов, а также большое количество боеприпасов, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в кадетском корпусе города Нижнекамска открыли бюст Герою Советского Союза Гани Сафиуллину.

