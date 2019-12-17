В Нижнекамске построят ресурсный центр за 137 млн рублей

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

На создание ресурсного центра в политехническом колледже Нижнекамска потратят 137 млн рублей.

Сейчас в Нижнекамске работает два ресурсных центра, третий готовится к открытию в рамках программы «Молодые профессионалы».

Всего в России в этом сегменте действует десять направлений, в восемь из них включен Нижнекамск. Например, по программе «Точка роста» открылись базы для современных кружков в школах Большого Афанасово и Красного Ключа.

В эти школы направлено современное оборудование на 3 млн рублей, был проведен ремонт в учебных кабинетах информатики и технологии на сумму более 2 млн рублей из республиканского бюджета. Из муниципального бюджета было привлечено еще 800 тыс. рублей на завершение ремонтных работ.

Помимо этого, в этом году выполнен ремонт почти на 2 млн рублей в школе-интернате «Надежда» и в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Более 200 тыс. рублей было направлено из муниципального бюджета на завершение этих работ, и почти на 9 млн поступило специализированное оборудование для логопедов и дефектологов, передает пресс-служба Нижнекамского района.



Ранее сообщалось, что в Татарстане школьников будут обучать кооперативной экономике. Проект будет реализован в рамках запуска Ресурсного центра развития кооперации в Казани, который 15 ноября.

