Жильцы нового жилого комплекса заселились в дома без отопления — видео

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Жильцы ЖК «Новые Куюки» заселились в дом без воды и отопления, поверив обещаниям застройщика решить вопрос с коммуникациями в течение пары недель, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Дом компания «Паритет» сдала еще в октябре.

Сейчас в комплексе единственный постоянный житель — Ильсияр Валиахметова. Для того, чтобы купить жилье в новом комплексе, 71-летняя пенсионерка продала квартиру в Казани.

Руководитель компании-застройщика Дмитрий Грязнов оставил жильцам дома свой телефон. Однако за все время он не ответил ни на один звонок, журналистам телеканала также не удалось с ним связаться.

В исполкоме Пестречинского района по этому поводу было проведено экстренное совещание. «На сегодняшний день все технические работы по котельной завершены. В результате смены обслуживающей организации котельной, так как истек срок лицензии, был заключен договор с другой организацией, которая занимается сейчас запуском газа», — рассказала сотрудница пресс-службы исполкома Ляйсан Мифтахова.

Она добавила, что сегодня готовность котельной проверяет инспектор Ростехнадзора.

