Дед Мороз пообещал помочь российским спортсменам в борьбе с WADA

Дед Мороз из Великого Устюга обещал помочь российским спортсменам, которых коснется решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отстранению России от участия в крупных турнирах.

«Все, что в моих волшебных силах, я постараюсь сделать, но я всегда болею за честный, достойный спорт. Кто что заслужил, так оно и будет», — сказал Дед Мороз на пресс-конференции.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также России запрещено проводить чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Сегодня стали известны условия допуска российских атлетов к участию в Олимпийских играх.

