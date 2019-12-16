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В Казани на складе в Авиастроительном районе произошел пожар

23:17, 16.12.2019
В Казани на складе в Авиастроительном районе произошел пожар
Фото: соцсети

На складе в Авиастроительном районе Казани произошел пожар.

Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 22:07. Предположительно, возгорание произошло в здании склада мебельной фабрики в одном из корпусов на Короленко, 120.

Пожарные ПСЧ№5 выехали на место по второй категории сложности, по прибытию на место категория сложности пожара была повышена до третьей. Из здания идет густой черный дым. Площадь склада порядка 5 тыс. кв. метров, передает пресс-служба МЧС по РТ.

Уточняется, что пострадавших нет.

Происшествия Татарстан
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