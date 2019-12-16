Нобель Арустамян: «В Татарстане убеждают Слуцкого, что «Рубин» закрепится в еврокубках за 2-3 года»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о деталях переговоров руководства казанского «Рубина» с тренером Леонидом Слуцким.

«Клуб уже несколько недель активно убеждает возглавить команду Леонида Слуцкого. Первые переговоры не увенчались успехом: как только Слуцкий ушел из «Витесса», на связь выходил главный управленец «Рубина» Рустем Сайманов, но ничего не вышло. Неделю назад, когда я записывал программу «Инсайдеры» с Леонидом Викторовичем, я у него спросил о «Рубине», но Слуцкий тактично промолчал на сей счет. Но дал понять, что возвращение в Россию вполне допускает.

Но теперь в Татарстане включили тяжелую артиллерию — к переговорам подключился глава республики Рустам Минниханов. По моим данным, сегодня или завтра встреча между тренером и главой республики должна состояться (или уже состоялась)! Там президент Татарстана попытается убедить Леонида в серьезности амбиций «Рубина» и доказать: в течение двух-трех лет команда закрепится в еврокубках и может стать одной из главных сил российского футбола. Слуцкий должен стать главным в этом проекте.

Кстати, сам Леонид Викторович в последние дни внимательно изучал состояние «Рубина» и даже просил знакомых скаутов и селекционеров составить досье на нынешний состав «Рубина». Видимо, чтобы оценить возможности и риски предстоящего приключения», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня казанский клуб объявил о расторжении контракта с тренерским штабом Романа Шаронова. В своих соцсетях пресс-служба «Рубина» опубликовала гиф-картинку с креслом-качалкой, которая ассоциируется прежде всего со Слуцким.

В «Реальном времени» вышел материал о плюсах и минусах назначения Слуцкого в казанский клуб.